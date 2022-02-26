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TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı

Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı.

4 Saat Önce
2022-02-26 12:06:31
Dışişleri, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler paylaştı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından "Önemli" notuyla yaptığı paylaşımda, "Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları, otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür." ifadelerini kullandı.

Kıran, otele ait adres ve telefon numarasını da paylaşarak otele gelenlere Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinin de yardımcı olacağını kaydetti.

Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenlerin bu ülkeden 15 gün içinde ayrılmak ve Türkiye'ye dönmek mecburiyetinde olduklarını belirten Kıran, vatandaşların arayabilecekleri numaraları da paylaştı:

"Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği: +380 63 211 47 65 , +380 63 255 77 48, +380 93 539 46 12

Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu: +380 93 711 00 24, +380 93 711 00 26"

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden pek çok kişi Türkiye'ye gelmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısından giriş yapanlar arasında Burhan Kaya da yer aldı.

 

 

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