DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Min-Jae Kim kimdir? Kim Min-Jae nereli, kaç yaşında, hangi takımdan geldi?
Twitter kurucusu Dorsey’den ilginç öneri!
Muhafazakârdan ‘devrimci’ mi olur?
Yangında kül olan umutlar, yardımlaşma ile yeşeriyor
Milyonların gözü atılacak bu adıma çevrildi
Ankara Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor
Antalya Bilim Üniversitesi Öğrencilerini Bekliyor
'Önümüzde iki yol var ve bir karar vermek zorundayız'
Bitcoin ve Ether, bu açıklama ile tırmanışa geçti
İran destekli Hareket en-Nuceba, Türkiye'yi tehdit etti
ABD Kongresi’nde Türk İHA rahatsızlığı!
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler başladı
'Zakkumcu Ziya' hayatını kaybetti
Dünya bu ölüm tehdidini konuşuyor!

TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 'bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesi' hakkındaki açıklamasını yadırgadıklarını ve reddediklerini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-14 05:59:40
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklama yaptı:

"Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz.

Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız.

Ülkemize giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve kanunlarımıza uygun bir şekilde havalimanında işlem yapılmış ve işlemlerin tamamlanmasından sonra ülkesine geri gönderilmiştir. Bu süreçte sözkonusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesi sağlanmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş