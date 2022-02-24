Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.