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Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

3 Saat Önce
2022-02-24 09:35:14
Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türklere uyarı: Güvenli yerde kalın

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

"Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026" .

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