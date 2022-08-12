Dışişleri’nden Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhaliflerle Esed tarafının anlaşması gerektiği yönündeki sözlerine açıklık getirildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, (Suriye'de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir. Türkiye muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir.”

Sözcü Bilgiç: Suriye ihtilafının çözümüne aktif katkımız sürmektedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu. Krize, halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bilgiç, "Bu çerçevede, Türkiye sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynamış, muhalefete ve müzakere heyetine siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir. Milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağlayan Türkiye, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edeceğini aktaran Bilgiç, Suriye halkıyla dayanışmanın da süreceğinin altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun söz konusu açıklaması üzerine Suriye'nin kuzeyinde yaşayan topluluklardan tepkiler gelmiş, olay sosyal medyada gündem olmuştu.