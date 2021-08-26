Dışişleri'nden Kabil'deki saldırılara ilişkin kınama
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
2021-08-26 21:52:21
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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