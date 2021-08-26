Dışişleri'nden Kabil'deki saldırılara ilişkin kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.