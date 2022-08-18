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TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri'nden Kabil'deki patlamaya ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Kabil'deki patlamaya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

3 Saat Önce
2022-08-18 07:22:57
Dışişleri'nden Kabil'deki patlamaya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de bir camiye yönelik saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kabil'de dün bir camide akşam namazı sırasında patlama meydana geldiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilmişti. .

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