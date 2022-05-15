DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altun: Katar ve Türkiye bir elin parmakları gibi
Bakan Karaismailoğlu’dan Rize Artvin Havalimanı ile ilgili iddialara tepki
Ayasofya-i Kebir Camii'nde icazet töreni
Dışişleri'nden ABD'ye taziye mesajı
İskoçlar sokaklara indi: ''Bağımsızlık istiyoruz''
Flaş gelişme! Finlandiya'dan Erdoğan'a mesaj: Görüşmeye hazırız
Selçuk Bayraktar'dan Amerikalı firmaya cevap: Bakalım kim daha önce bitirecek?
West Ham United - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İsveç Dışişleri Bakanı: 'Türkiye ile görüşmelerde çözüme ulaşamadık'
Göztepe - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig
Arka Sokaklar 627. bölüm izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle | Arka Sokaklar yeni bölüm full HD izle
Finlandiya NATO üyeliği hakkında kararını verdi
Habertürk yazarı Karaca'dan Canan Kaftancıoğlu'na övgü
İzindeki mahkumlar ile ilgili önemli gelişme! İzin süresi uzayabilir
Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet

TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri'nden ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri'nden ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

38 Dakika Önce
2022-05-15 13:52:26
Dışişleri'nden ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de New York Eyaleti'nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtilmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş