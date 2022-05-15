Dışişleri'nden ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de New York Eyaleti’nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de New York Eyaleti'nin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtilmişti. .