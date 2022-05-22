Dışişleri'nden ABD'de yaşayan Türklere uyarı

Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına, ABD’de bugün yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Bakanlığın web sitesinde 'ABD'de Yaşayan Vatandaşlarımıza Duyuru' başlığı ile yayınlayan açıklamada 'ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir'' denildi.

'BÜYÜK GÖSTERİ VE ORGANİZASYONLARDAN KAÇININ'

Bakanlık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

''ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.''

EGM DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü de, ABD'de yaşayan ve olası organizasyonlara katılacak Türk vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. EGM tarafından fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.'