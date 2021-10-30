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Dışişleri Bakanlığından 'Sasunyan' tepkisi
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TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri Bakanlığından 'Sasunyan' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından 'Sasunyan' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-10-30 12:54:20
Dışişleri Bakanlığından 'Sasunyan' tepkisi

Bilgiç, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğinin öğrenildiğini kaydeden Bilgiç, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadesini kullandı.

Bilgiç, bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceğinin aşikar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan'ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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