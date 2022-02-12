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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı
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TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, 'Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir.' açıklamasında bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-12 17:24:26
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı. AA .

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