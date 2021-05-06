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Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Türkiye-Mısır görüşmesi'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiğini açıkladı.

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06.05.2021 18:51:32
Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Türkiye-Mısır görüşmesi'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında Kahire'de iki gün süren istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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