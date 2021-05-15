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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Olağanüstü İİT Toplantısı’ duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın yarın video konferans yöntemiyle gerçekleşeceğini açıkladı.

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15.05.2021 19:22:58
Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Olağanüstü İİT Toplantısı’ duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı video konferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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