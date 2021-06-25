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Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Libya'' açıklaması

Dışişleri Sözcüsü, Berlin Konferansı'nda, 'Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık' ifadelerini kullandı.

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Google News - Timeturk
25.06.2021 17:15:10
Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Libya'' açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, 23 Haziran'da Berlin'de düzenlenen Libya Konferansına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Bilgiç, "Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık" dedi.

Bilgiç, "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir" ifadelerini kulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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