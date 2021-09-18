Dışişleri Bakanlığı'ndan 9 AB üyesine bildiri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '9 AB üyesinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç ile ilgili bildirisi taraflı ve vizyonsuzdur' denildi.