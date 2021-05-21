DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Talha Hakan Alp’e açık mektup…'
AK Partili Şen açıkladı: Z kuşağının yüzde kaçı AK Parti'ye oy veriyor?
Ülkelerine bir yıl sonra dönebildiler
Biden’a ‘İsrail’e karşı daha sert politika izle’ baskısı
Hacca Türkiye'den kaç kişi gidecek? Türkiye hac kontenjanı belli oldu mu?
Sokollu için söylenen sevdalinka: Yaşa Mehmed Paşa!
Selvi: Kılıçdaroğlu'nun kaderi Akşener'in elinde
Altın Nedir? Altın Çeşitleri
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?
İngiltere hükümetinden 'izleme itirafı'
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 gözaltı
17 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon
Fransız basını: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluğa götürdü
FKÖ’den UNRWA'ya acil çağrı

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ikiyüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart' açıklaması yapıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
21.05.2021 17:04:25
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ikiyüzlü tutumu devam ediyor

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı... İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.

210520211628318037739

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş