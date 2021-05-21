Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in ikiyüzlü tutumu devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart' açıklaması yapıldı.