DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,8853 ₺

EURO

17,8334 ₺

ALTIN

992,10 ₺

BİST

2.554,08 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Azerbaycan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Azerbaycan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

55 Dakika Önce
2022-06-26 10:36:11
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Azerbaycan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran'da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'yü ziyaret edecek.

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması ile üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesi ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda toplantıda, üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş