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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı
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TIMETURK / GÜNDEM / Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Üsküdar'da yabancı turist taşıyan minibüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

2 Saat Önce
2021-11-20 18:31:00
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Minibüs, yol kenarında bulunan duvara sürterek metrelerce sürüklendi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcular kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza, saat 09.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. 4 yabancı turist taşıyan 34 BEC 195 plakalı minibüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan duvara sürterek, sürüklendi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sırasında yolculardan yaralanan olmazken, kalp krizi geçiren sürücü ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yolcuları almak için olay yerine gelen aynı şirketin başka bir şoförü, "Arkadaşımız kalp krizi geçirdi." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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