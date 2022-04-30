Direkler bombalandı! Afganistan'da halk elektriksiz kaldı

Afganistan'da ana elektrik hattı üzerindeki iki direğin bombalı saldırı sonucu yıkılması nedeniyle başkent Kabil dahil 10 vilayet elektriksiz kaldı.

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (Breshna) açıklamasına göre, Pervan vilayetinin Salang ilçesinde dün akşam saatlerinde iki elektrik direği bombalı saldırı sonucu yıkıldı.

Olay sonucu, başkent Kabil de dahil olmak üzere 10 vilayette elektrikler kesildi.

Şirketin teknik ekibi, direkleri onarma çalışmalarını sürdürüyor.

Onarım çalışmalarının tamamlanması 3 günü bulabilecek ancak söz konusu vilayetlere elektrik akışı akşam saatlerine kadar başlatılacak.

Pervan Emniyeti olayın failini gözaltına aldı.