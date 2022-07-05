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Dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

16 Saat Önce
2022-07-05 21:39:42
Dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı

Pazar ilçesine bağlı Kirazlık mevkiinde, sürücüsü belirlenemeyen dinamit yüklü tır ile ara yoldan çıkan Emre Kudun idaresindeki kamyonet çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, tırın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi.

Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik tedbiri alırken, tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor. AA

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