DİN-BİR-DER’den CHP'li Özel’e tepki: 'Yasakçı 28 Şubat zihniyeti hâlâ canlı ve diri'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı 4-6 yaş Kur’an kursları ile ilgili ‘orta çağ zihniyeti’ benzetmesine tepkiler sürüyor. DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Yıldırım yaptığı açıklamada, 'Yasakçı 28 Şubat zihniyeti hâlâ canlı ve diri' dedi.

DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ‘ortaçağ açıklamasına' sert cümlelerle tepki gösterdi. Yıldırım, vatandaşların evlatlarına verilen din eğitimini ‘bilimsellikten uzak', ‘çağdışı' gibi tabirlerle karalamaya çalışmanın Ortaçağ karanlığını özleyenlerin yüreklerinde var olan kinlerinin dışa vurumu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “İnsanlığa ilk emri ‘oku!' olan İslâm dini, ilk andan itibaren mesajı ve öngördüğü toplumsal düzenle; çağları, toplumları aydınlatmış, kıyamete kadar insanlığa rehberlik edecek bir medeniyet inşa etmiştir. Hiçbir dönemi karanlık olmayan bu kadim medeniyet, Batı'nın cahiliyetin karanlık dehlizlerinde boğulduğu zamanlarda bile insanlığın iftihar tablosu olacak dönemler yaşatmıştır.

YASAKÇI 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HALA CANLI VE DİRİ

Bu başarının temelinde ise kadın erkek, yaşlı genç demeden bütün Müslümanlara ilim öğrenmeyi farz kılan; ‘beşikten mezara' ilmi, öğrenmeyi, öğretmeyi ve eğitimi tavsiye eden Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in emirlerinde yer almaktadır. Bu emirleri yerine getirmek gayesiyle yıllardır bu ülkenin dileyen vatandaşlarının evlatlarına verilen din eğitimini ‘bilimsellikten uzak', ‘çağdışı' gibi tabirlerle karalamak, Ortaçağ karanlığını özleyenlerin yüreklerinde var olan kinlerinin dışa vurumudur; yasakçı 28 Şubat zihniyetinin hala canlı ve diri olduğunun göstergesidir.

Herkes bilmelidir ki; İslam, bu toprakların özü ve milletimizin mayasıdır. Onu siyasi emellerine alet etmek için istismar edenler de, İslam'ın hayat veren değerlerinin öğrenilmesine saldıranlar da hüsrana uğrayacaklarını iyi bilmelidirler.Din Görevlileri Birliği Derneği olarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bu önemli faaliyetinin devamını destekliyor, İslam'a ve bu kurslara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. 4-6 yaş Kur'an Kursları daha da yaygınlaştırılmalı ve derhal gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır”

“MİLLETİMİZİN HASSASİYETLERİNİ HALA İDRAK EDEMEMİŞ OLANLAR VAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı 4-6 yaş Kur'an kursları ile ilgili ‘orta çağ zihniyeti' benzetmesine Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan tepki geldi. Aydın, tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletimizin hassasiyetlerini halen idrak edememiş kimselerin olduğuna dikkat çekildi.

ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ

Son yıllarda milli ve manevi değerlerin günlük siyasete alet edildiğine üzülerek şahit olunduğu belirtilen açıklamada, “Bir tarafta tüm yanlışlarının üzerini değerlerimizi istismar ederek örtmeye çalışanlar, diğer tarafta ise milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hâlâ idrak edememiş olanlar var. Biz Saadet Partisi olarak, her iki çarpık anlayışa da itiraz ediyor, şiddetle karşı çıkıyoruz! Kavramların, isimlerin, en hassas konuların böylesine hoyratça kullanılması ve günlük politikaya alet edilmesinin ceremesini ülke ve millet olarak yeterince çektik ve hâlâ çekiyoruz.” denildi.

SİYASİLER BU ÜSLUPLARINDAN VAZGEÇMELİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Hak ve hakikatin üzerini örtmeye çalışan eylem ve söylemlerden vazgeçilmesi ve siyasiler başta olmak üzere toplumun önde gelenlerinin üslup konusunda azami gayret ve hassasiyet göstermesi çağrımızı yineliyoruz”.

Kaynak: milligazete.com.tr

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