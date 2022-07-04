Dilipak uyardı: CHP ‘küresel sapkınlar’ın oyununa mı geliyor?

5gvirusnews-platformu sözcülerinden Abdurrahman Dilipak ve Muammer Karabulut, CHP’nin COVID-19 Danışma Kurulu Üyelerinin yayınladığı rapor ve ona destek veren TTB’yi uyaran basın açıklaması yaptı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ve yazar Muammer Karabulut CHP'nin COVID-19 Danışma Kurulu Üyelerinin yayınladığı rapora ve aynı rapora destek veren TTB'yi uyaran basın açıklaması yaptı.

CHP “FRENİ PATLAMIŞ KÜRESEL SAPKINLAR”IN OYUNUNA MI GELİYOR?

CHP'nin MASKE, ÇOCUKLARA AŞI İSTEYEN SKANDAL RAPORU için platform sözcüleri;

Öncelikli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen ay yayınlanan toplanan 27 üyeli Bilimsel Danışma Grubunun 44 sayfalık raporunda, mevcut verilerin virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığına ilişkin, önemli veri eksikliğinden dolayı pandeminin kökenleri konusunda tam olarak anlaşılmadığı bilgisi yer aldı.

DSÖ pandemi'yi 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği kaynağı olmayan sözde virüsten insanları korunmak için hükümetleri aracılığı ile baskı yaptırarak karantinaya soktu, maske taktırdı ve çeşitli yaptırımlar uygulayarak aşılarını zerk ettirdi. Aynı DSÖ virüsün kökenlerini araştırmak için geçen yıl kurduğu Bilimsel Danışma Grubu (SAGO) olarak adlandırılan ekip, pandeminin kökenlerini için hazırladığı ön raporunda; "Ancak, şimdiye kadar ne virüsün ataları ne de doğal/ara konaklar veya insanlara yayılma olayı tanımlanmadı" dedi.

Böylelikle tanımlanmamış bir virüs ile 11 Mart 2020 tarihinde, “pandemi” ilan edildiği de itiraf edilmiş oldu.

Yine aynı gün (9 Haziran 2022 ) yapılan basın açıklamasında; DSÖ Genel Direktörü Tedros, Covid-19'un ilk tanımlanmasının üzerinden iki buçuk yıl geçtiğini ancak "Henüz nereden geldiğine veya insan nüfusuna nasıl girdiğine dair cevaplara sahip değiliz" dedi."

Tedros bilimsel çalışmanın siyasetten ayrı tutulmasının önemini vurgulayarak, "Bu bilimsel çalışmanın başarılı bir şekilde ilerlemesinin tek yolu, ilk SARS-CoV-2 vakalarının bildirildiği Çin de dahil olmak üzere tüm ülkelerin tam işbirliği ile olur." diyordu.

Ve kaynağı olmayan bir virüs faali meçhul olduğu için Tedros, “siyasete alet etmeyelim” ricasında bulunuyordu.

Çünkü raporda, bugüne kadar hayvan çalışmaları hakkında ne virüs progenitörleri ne de doğal/ara konaklar tanımlanmamıştır. En yakın ilişkili SARS benzeri virüslere ve birçok hayvan türünün SARS-CoV-2'ye duyarlılığına ilişkin mevcut veriler, zoonotik bir kaynak olduğunu düşündürmektedir. İnsanlarda tespit edilen SARS-CoV-2suşlarına yakın virüsler de dahil olmak üzere, bilinen en büyük çeşitliliğe sahip betakoronavirüsleri taşıyan Rhinolophus yarasalarının, en olası ata konakları olduğu düşünülmektedir. Ancak, varsa ara konak(lar) ve insanlara yayılma olaylarının özellikleri hala bilinmemektedir. SARS-CoV için etoburlar (misk kedileri rakun köpekleri) ara konaklar olarak tanımlandı ve doğal yaşam için ekolojik bir emsal oluşturduğu yer aldı.

Buraya kadar ifadelerin hepsi DSÖ'ye aittir. Tamamı da ekteki uzantıdadır.

Ayrıca mRNA sıvıları ile ilgili tam 35 sayfa 75 yıl sonra yayınlanmak üzere Pfizer'in gizli belgeleri de yayınlandı. O da ektedir.

Tüm bunların üzerine CHP'nin savunduğu aşıların yan etkileri ile ilgili 4 faz için hastahane ve/veya klinik raporlarının olmadığı gibi analiz yapılmayacağı için ruhsatta alınmayacağı açıklandı. Kısacası mRNA sıvıları için bu ortamda ruhsat alması da söz konusu olmayacaktır! Bu şekilde bundan sonrası için mRNA grubundaki ürünler için FAZ şartının kaldırılması gerektiği, çünkü aynı şasenin uygulandığı sadece (m)deki mesajın incelenmesinin yeterli olacağı yönünde bir başvuru yapıldı.

Doğal olara, izole edilmeyen, kaynağı olmayan virüs ile hastalık teşhisi koyacak test kiti de olmayacaktı. Zaten CoVID-19'un da PCR test ile yayıldığı gerçeği de artık tartışılmıyor!

Özetle bu bilgiler ışığında CoVID-19 Danışma Kurulu Üyeleri'nin raporunu değerlendirelim;

CHP KAYNAĞI OLMAYAN VİRÜS İÇİN ÇOCUKLARI AŞILAYALIM DİYOR!

CHP raporunda ki en büyük facia küresel sapkınlarla mücadele için, artık bilim insanları çocukları korumak adına çaba gösterirken, “Sonbaharda ve kış aylarında CoVID-19 olgularının diğer viral solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte artması kaçınılmaz görünmektedir. Okulların da açılmasıyla birlikte artacak CoVID-19 olgularını azaltmanın en etkili yollarından biri aşılamadır. Dünya'da mRNA aşıları 6 AYDAN BÜYÜK HERKESE önerilmeye başlanmıştır. 5-11 yaş grubuna bir ek doz ve 11 yaşından büyük herkese de 2 ek doz” sıvı önermektedir.

Devamında da

A•Toplu taşıma gibi belirli alanlarda maske takılması ve fizik mesafe sağlanması gibi salgın önlemleri yeniden yürürlüğe konmalı,

B•Test sayısı artırılmalı, hastalık bulgusu olan herkese test yapılmalı,

C•İzolasyon, karantina ve izlem uygulamaları gözden geçirilmeli ve güncellenmeli,

D•Aşılama hızla yaygınlaştırılmalı,

E•Çalışma yaşamında kaldırılan özlük hakları ile ilgili CoVID-19 düzenlemeleri ve destekleri yeniden hayata geçirilmelidir.

Ve CHP kısaca “herkesi” halen içerisinde bulunduğumuz “yaz dalgası” nedeniyle kapalı ortamlarda yüksek koruyucu maske kullanmaya ve solunumsal yakınması olan kişileri de hızlı test ya da PCR testi yaptırmaya davet” ediyor.

CHP'nin raporuna da başta TTB olmak üzere aşağıdaki twit ile destek verilmiştir.

Onun için CHP yöneticilerini, CHP CoVID-19 Danışma Kurulu Üyeleri ile, kurula üye Akademisyenleri bu açıklamalarından dolayı kınıyor, siyaset adamları ve akademisyenleri Milli bir felaket olarak Global Oligarklar tarafından topluma dayatılan hukuk, ahlak ve bilim dışı uygulamalar konusundaki tutumlarından dolayı da protesto ediyoruz.

1-Artık, SARS-CoV-2 adını verdikleri bir virüs ve bu virüse neden olan, “CoVID 19” diye bir hastalık yok. Bunun “pandemi” değil plandemi olduğu ve aynen Irak'ta bulunamayan kitle imha silahları gibi global bir sahtekarlık olduğu anlaşılmıştır. DSÖ bile artık “siyasallaştırmayalım” söylemleri ile bundan vazgeçmişken bu konunun bu şekilde Ana Muhalefet Partisi tarafından dile getirilmesinin mantığını anlamakta zorluk çekiyoruz.

2-Gerek PCR, Gerekse Maske, Mesafe, Kapatma uygulamaları ile, Aşı ve İlaç uygulamalarının çare / çözüm değil, ölüm sebebi olduğu anlaşılmışken, yeniden eskiye dönüş yönünde bir tavsiye kararı, hayatın gerçekleri ile çelişmektedir.

3-Bu açıklama, yeni bir takım, “komplo”lar için Sonbahara hazırlık anlamında bir girişim olarak bir anlamı olabilir, ancak daha çok bunun bir siyasi taktik ve ön alma anlamında bir anlamı olabilir ki, bu defa da kurulda yer alan bilim adamlarının yurttaşların sağlığı üzerinden böyle bir açıklamaya imza atmış olmaları ve isimlerini kullanmaları düşündürücüdür.

4-CHP bu adımı ile, ne yapmak istemektedir?

4.1-İktidara karşı ön almak mı istemektedir

4.2-Hemen NATO zirvesi sonrası, daha önce Biden'in Türkiye'de muhalefete destek anlamına gelen açıklamasından dolayı, adeta “ABD'ye selam” anlamına gelen bir adımla, bu kez NATO ülkeleri çerçevesinde batı'ya selam” mı gönderilmek istenmektedir.

4.3-Bu açıklama, seçim süreci içinde, DSÖ'yer ve DSÖ'yü destekleyen, başta ABD olmak üzere, Bill Gates, Elon Musk, Bilderberg, Dünya Ekonomi Forumu ve Soros Açık Toplum Enstitüsüne, bu konuda CHP'nin iktidardan daha fazla bu disiplinlere uyacağına dair bir mesaj verilmek mi istenmektedir.

4.4-CHP yöneticileri, bu konunun 6'lı masada sorun çıkartmayacağından emin midir? Bu konuda HDP, İYİ Parti, DEVA partisi dışındaki partilerin konu ile ilgili açık bir beyanları sözkonusu değildir.

4.5-5gvirusnews ve bu konuda aynı yöne bakan, partiler, STK'lar, bilim adamları ve sivil şahsiyetler bu gün %20 civarında bir sosyolojik tabana sahiptir. Ve bu seçimlerde “kilit topluluk” bu topluluktur. Bu topluluk, 15 Temmuz'daki gibi, dini, mezhebi, siyasi, coğrafi, coğrafi, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına rağmen barış içinde bir arada yaşama iradesine sahip bir topluluktur. Bu gün bayram vesilesi ile TBMM'nin tatile girmesi ile bu topluluk bütün Türkiye'de kendilerini, endişelerini ve umutlarını diğer insanlarla paylaşacaklar, herkes, akraba, arkadaş, mesai ve komşuluk ilişkisi içinde oldukları herkese dertlerini anlatmanın yanında, kendilerine gelecek ya da kendilerinin gideceği mekanlarda siyasilere bu konuda önemli sorular sorarak cevaplarını sosyal medyada yayınlayacaklar ve daha sonra aksine beyanları olursa onlara karşı bu kayıtları yeniden gündeme taşıyacaklardır.

4.6-Bu seçimlere CHP'nin rapor tartışması damga vuracaktır. Bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koyarak bu Global tehdide karşı çıkmayan hiçbir parti ve adaya oy vermeyeceğiz. Gerekirse yeni bir bağımsızlar hareketi başlatılacak, 81 ile 1000'e yakın ilçede her seviyede adaylar göstereceğiz.

5-CHP tabanına sesleniyoruz. Global Resetçiler'in Tanrıyı, dini, ahlakı, geleneği, biyolojik insanı ve cinsiyeti tedavülden kaldırmasına razı mısınız?

5.1-CHP Çocukların kanını emen, sonra da onlara mRNA sıvılar zerk etmek için ağzından salyalar akıtan küresel çeteye “evet” mi diyor?

5.2-TransHumanizm'e “evet” mi diyorsunuz

5.3-NeuraLink'e “evet” mi diyorsunuz

5.4-Alçak irtifa uydusu StarLink'lerleuzayın işgaline “evet” mi diyorsunuz?

5.6-Time dergisi WiFi işaretini Tabanca şeklinde simgelemişti, bu anlamda 5G, 6G'ye, “siber diktatörlüğe”, “siber köleliğe” “evet” mi diyorsunuz?

5.7-Nesnelerarası iletişimle insanın “Nesne” olarak tanımlanmasına, egemenliğin “yapay zeka” ve “yapay bilinç”e devrine ve BioHacker'lerin insan beynini Hacklemesine“evet” mi diyorsunuz?

5.8-Geni ile oynanmış etlere, geni ile oynanmış tohumlara, İnsan ve hayvanların klonlanmasına“evet” mi diyorsunuz

5.9-Biyolojik insanı tedavülden kaldırıp,son biyolojik insanı da Siborg'a çevirdikten sonra, MetaVerse dünyasında insanların birer Avatarlar'a dönüştürülmesine, gerçek dünyanın Humanoid'lere, Siborg'lara, Kimerikcanlı'lara terk edilmesine “evet” mi diyorsunuz?

6-CHP şunu düşün müyor mu? “Yeni dünya düzeni”nde sadece “Ulus devletler” değil “Ulus” da, “devlet” de “Laiklik” de olmayacak. “Din” ve “devlet”in olmadığı yerde, bunlara ne gerek var. “Parti” de “seçim” de olmayacak. Demokrasi de, Cumhuriyet de, Laiklik de, Milliyetçilik de olmayacak! Kısacası CHP'nin 6 oku da olmayacak!Beyninizi okuyan sistem, artırılmış sanal gerçeklikle beyninizi de yönlendirecek, tercihlerinizi de “yapay zeka” ve “yapay bilinç“ile biçimlendirecek. CHP bunu mu istiyor. CHP Türkiye'nin en eski partisi olarak, Satanist Pedefolik çetelerin yalanlarına nasıl bu kadar kolay inanabilir.

7-CHP, NATO'ya, Batı'ya, “biz sizinle AK Partiden daha uyumlu, sorunsuz çalışırız” mesajı mı vermek istiyor. CHP bu şekilde müstevlilerin siyasi emellerine ve finans kapitalin çıkar hesaplarına alet olmuş olmuyor mu? Bunu kendi tabanına nasıl açıklamayı düşünüyor? Ulusal bağımsızlık ve egemenlik bağlamında bu konuyu kendi tabanına nasıl açıklamayı düşünüyor?

8-Soruyoruz, hemen hemen toplumdan gelen talepler ile ilgili hiçbir konuda anlaşamayan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partiyi batıdan gelen talepler konusunda kayıtsız ve şartsız olarak bir araya getiren akıl hangi akıl ve iradedir. Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir sebeb mi var. Ya da bu konuda CHP bu açıklaması ile ön alarak, AK Partiyi seçim öncesi bir emrivaki ile tehlikeli sulara çekerek zor durumda bırakmak için bu konuyu siyasi bir takdik olarak mı kullanmak istemektedir.

9-CHP'de bu çılgınlığa karşı çıkacak aklı selim sahibi hiç kimse yok mudur. CHP Parti hiyerarşisi içinde bunu dile getirecek hiç kimse olmasa bile, diğer bütün partilerde olduğu gibi CHP tabanında bu konuda hassasiyet taşıyan bir çok kişi olduğunu biliyoruz ve onların bu konuda seslerini yükselteceklerini düşünüyoruz.

10-Bu sadece bir Pandemi sorunu değil. Bu aynı zamanda iklim, sağlık, gıda, Aile, eğitim, gençlik, ekonomi, bilim ve teknoloji ile ilgili bir konudur, toplum hayatını bütün alanları ile ilgilendirmektedir. Bu insansız bir dünya projesi olarak, tarihin en tehlikeli komplosudur.

Biz bir çok ülkede örgütlü Dünya Sağlık Konseyi'nin ortağı ve Türkiye temsilcisi, özellikle bilimden yana olan bir platform olarak, CHP'nin bu kararını reddediyoruz. Bu karara destek verecek olan kim olursa olsun, sivil ya da siyasetçi, akademisyen ya da bürokrat biz onlara karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Global çetelere karşı “Hayır” diyemeyen kim olursa olsun, onlara, bugün, yarın her zaman hayır demeye devam edeceğiz.

Biz hereksin inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü özgürce ifade edebildiği, herkesin malının, canının, namusunun, aklının ve neslinin güvende olduğu, katılımcı, çoğulcu ve şeffaf, adaletten, barıştan ve özgürlükten yana bir dünya istiyoruz ve dünyanın bütün erdemli insanlarını, bu anlamda birleşmeye çağırıyoruz. Bütün insanlığın hayrına olmayan hiçbir öneri bizim önerimiz olmayacak. Biz kederlerimizi ve mutluluklarımızı paylaşabileceğimiz her zaman hakkın ve adaleti üstün tutulduğu, işin ehline verildiği, Bir dünyayı gerçekleştirmek için sorumluluk kuşanmaya çağırıyoruz.

CHP'ye son uyarımız ise, toplumun“plandemi” adını verdikleri proje, aynen freni patlamış kamyon gibidir, iş işten geçmeden“inin” diyoruz. Çünkü yarın çok geç olabilir ve son pişmanlık fayda vermeyebilir. Yanlış hesap yarın sandıktan döner!

Ve küreselci sapkınların 4.0 dedikleri sanayi devrimi, sıfırlamaya çalıştıkları yeni dünya düzeni de bu freni patlamış kamyonun içindedir. Yokuş aşağı gittiği için frene basamıyorlar! Ama gördük ki bu kamyona CHP'yi de almışlar veya bu tür raporlarla bu kamyona ısrarla binmek istiyor.

Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.

Yaşasın halkların kardeşliği.

Kaynak: 5gvirusnews.com .