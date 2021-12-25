Dilipak: ‘Topluma nazar (mı) değdi!’

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “iyi şeyler dışında kötü şeylerin de olduğunu” ifade ettiği yazısında ‘topluma nazar mı değdi’ sorusunu gündeme getirerek eleştirilerini yazdı

Dilipak'ın bugünkü yazısından öne çıkan satırlar:

“Övünmeyi-dövünmeyi bir kenara bırakalım. Elbette iyi şeyler de, kötü şeylerde oluyor. Önemli olan iyilikleri artırmak, kötülükleri engellemek. Hepsinden önemlisi, alınıp satılan meta cinsinden şeyler değil, manevi değerler. Akıl ve kalp erozyona uğruyorsa, onun yerini satın alınan hiçbir şeyle dolduramazsınız.

MEB'de şunu yaptık, gençlikte şunu yaptık, ailede bunu yaptık, sanayi, karayolları, sağlık her alanda çağ atladık filan, övünüp duruyorduk ya, geldiğimiz nokta artısı ile eksisi ile ortada. Dini hayat, ahlak, adalet, kayıt dışı ekonomi, gıda fiyatları, işsizlik filan o konuda durum ne?

“Topluma nazar mı değdi”

Bir de; her yere cami yaptık, ama içini doldurmayı unuttuk. Oysa cami bizim için taş, tuğla, çimento, minare, kubbeden ibaret değildi. “Allah'ın evi” idi orası.

Evet, şairin dediği gibi, ne olduysa azar azar oldu. Ve toplum artık “azar” oldu ve “azarlamak” da işe yaramaz oldu. Onlar artık toplumu azarlar oldu!

Topluma nazar mı değdi. Artık Allah (cc) yüzümüze bakmıyor. Yüzümüze bakan Şeytan.

“Çukur” dizisinin Ayşe'si”

LGBT artık “E”yi de ekledi harf dizisine. “Ensest” ilişkiler haber olmaya başladı. Baba bir kızı taciz ederken, oğlu kayda alıyor! “Pedofilik Satanistler” yönetiyor dünyayı sanki. İnsan dediğiniz mahlûk, “Din, ahlak, gelenekten, biyolojik cinsten, kimliğinden bağımsız” bir BİREY olarak artık GENDER şeklinde tanımlanıyor nüfus kaydımızda. Çünkü artık biz bir GENOM'uz. 14 yaşındaki kız çocukları bile artık, anne-babasından bağımsız olarak, CİNSEL YÖNELİM'i için CİNSEL TERCİH'te bulunmadan önce CİNSEL DENEYİM yaşayabilir ve siz ona engel olamazsınız. Çünkü uluslararası sistem LANZAROTE'de onlara bu anlamda özgürlük vadediyor. Size ne oluyor. Hem siz Lanzarote'yi imzalamadınız mı?

Ciner Grubuna ait, Show TV'de yayınlanan “Çukur” dizisinin Ayşe'si İrem Altuğ “İki kocamla birlikte yaşıyorum” diye mesaj vermedi mi?

“Ahlak dışı yaşam tarzları”

Evet, “Her gün yeni bir ahlaksızlıkla gündeme gelen magazin dünyasında, kadim Anadolu kültürü ile örf ve adetleri ayaklar altına alınıyor. Söz konusu çevrelerdeki gayr-i meşru ilişkiler zinciri, akıl almaz boyutlara ulaştı. Prime time kuşağında televizyon dizileri aracılığı ile evlere girip, masum ve örnek insanlar gibi sunulan kişilerin hayatlarının perde arkasında mide bulandıran rezillikler barınıyor. Vatandaşlardan elde ettikleri reytinglerle ceplerini dolduran bu kişiler, ahlak dışı yaşam tarzları ile toplum için büyük tehlike arz ediyor.” (Yeni Akit 20.9.2021)

Yakında bir de MetaVerse devreye girince halimiz nice olacak bilmiyorum. Sıcak savaş, soğuk savaş, biyolojik savaş, kimyasal savaş, nükleer savaş, iktisadi savaş, uzay savaşı görmediğimiz ne kaldı, siber savaş, o da kapıda.

“Zor bir döneme giriyoruz”

Bunları geçtik, dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi, vicdani kanaat farklılıklarına dayalı olarak ülkeler, halklar kendi içinde bir iç savaş yaşıyor adeta. Aynı ülkenin çocukları birbirini öldürüyor.

Onu da geçtik, aile içinde, anne-baba, veli ve çocuklar, gelin-kaynana, daman-kayınpeder, enişte, bacanak, amca-dayı, hala-teyze herkes biri ile uğraşıyor.

Onu da geçtik, aklımız ve vicdanımız, imanımız ve ideolojimiz, çıkarlarımız çelişiyor, çatışıyor.

Halimizi Allah, Resul ve Kitap bağlamında yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Zor bir döneme giriyoruz. Önümüzde muhtemelen çok zor bir 3 ay var.”

YeniAkit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.