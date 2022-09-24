'Dilipak'tan sonra Şevki Yılmaz da mı Akit'ten ayrıldı?'

Yeni Akit gazetesiyle ilgili bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. Yeni Akit’in eski yazarlarından Vehbi Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'tan sonra Şevki Yılmaz'ın da ayrılacağına ilişkin bir yorum yazısı paylaştı

YeniAkit'in internet sitesinde bir dönem yazıları yayımlanan yazar Vehbi Kara, aynı gazetede yazıları yayımlanan Şevki Yılmaz'ın da gazeteden ayrıldığına ilişkin bir yorum yazısı paylaştı...

Şevki Yılmaz'a ait olduğu belirtilen ‘habervakti.com' adlı sitede yazılarına başlayan Dilipak'tan sonra Yılmaz'ın da YeniAkit'ten ayrılacağı iddiası ise Sabri Çolak adlı bir hesap tarafından ortaya atılmış…

Sabri Çolak'ın Facebook sayfasında paylaşılan iddianın yer aldığı yorum yazısı, “Riskli bir yazı” başlığını taşıyor…

İşte yazar Kara'nın paylaştığı o yazıdan ilgili bölüm;

"RİSKLİ BİR YAZI

(…) Uzun zamandır Abdurrahman Dilipak'ı tenkit eder dururum..

Çünkü bu kişi elindeki kılıç ile müslümanları adeta dilim dilim parçalamaktadır..

Kendisini merkeze alarak sürekli olarak müslümanları tenkit etmektedir..

Tenkitlerini yaparken kendisini dışarda tutarak yol almaktadır.

Özellikle AK Parti'yi kasıtlı olarak AKP yaftalaması yaparak tenkitlerine alan açmaktadır..

AK Parti'nin hep yanlışlarını gündeme alır ama asla adres göstermez..

AK Parti'nin nice iyi işlerinin bir tanesini bile makalesine almaz..

Mesela IMF'nin kovulması,militarizmin bitirilmesi,

FETÖ ve PKK'nın bitirilmesi, Ayasofya ve Taksim camilerinin açılması.

Savunma sanayinin gelişmesi gibi say sayabildiğiniz kadar,

Bunlarla ilgili ne ekranlarda ne de makalesinde övgüyle bahseder..

Varsa yaksa ölümüne tenkit..

Bu ambiyansta olduğu için yıllardır yazdığı AKİT gazetesinden ve AKİT TV'den ayrılmak zorunda kalır.. Ayrılma noktasının temel nedeni AK Parti'yi marjinal noktada tenkit etmesidir..

Peki Abdurrahman Dilipak şimdi nerede yazıyor? Şevki Yılmaz'ın patronajında olan habervakti.com'da yazmaktadır..

Şevki Yılmaz Vakit'ten ayrılan Dilipak'a müthiş kol kanat germişti.. Şevki Yılmaz haftada bir yazı yazdığı AKİT'te bugün makalesi yoktur..

Neden acaba?

Dilipak'tan sonra o da mı Vakit'ten ayrıldı?

Ne günlere kaldık yahu!"

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