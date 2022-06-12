Dilipak'tan Erdoğan'a 'Topal Osman' uyarısı!

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Topal Osman için iade-i itibar isteyen MHP lideri Bahçeli konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı. Çakıcı, Ağar ilişkisini anlatan Dilipak, 'Umarım AK Parti günahlarına ortak olmaz' dedi.

Akit gazetisi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında faili meçhullere dikkat çekti. Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisinin yakalandığını hatırlatan Dilipak, "İstedikleri zaman elleri ile koymuş gibi bulurlar. Apo'yu da öyle yapmadılar mı.." diye sordu.

BAHÇELİ, ÇAKICI, AĞAR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesi TBMM'ye sunduğu teklifi hatırlatan Dilipak, "Devlet Bahçeli kendinden ibaret biri değil, “Çakıcı” ya da “Ağar” da öyle. Daha birçok kişi var, siyaset, sermaye, bürokrasi, akademi, media, STK dünyasında böyle, bu 6 köşeli yıldızın içinde icrayı faaliyet gösteren. Herkes kendi sazını çalar, kimi ney üfler, kimi bateri çalar, makamları farklı olsa da sözleri hep aynıdır. “İşaret aldıkları gün” “Şark'ın yüce mimarı” (Meşrık-ı Azam)ından, onlar yürür, kalabalıklar yürür arkalarından. Yeni “GEZİcikler”e hazır olun, “cıvıldaşmaya” başladılar bile cik, cik, cik! Sahi şimdi durduk yerde, “Topal Osman” nereden çıktı." ifadelerini kullandı.

"UMARIM AKP GÜNAHLARINA ORTAK OLMAZ"

Muhsin Yazıcıoğlu, Eşret Bitlis, Uğur Mumcu, Hablemitoğlu, Cem Ersever cinayetlerini hatırlatan Dilipak, "İsmail Nacar geçen gün bir mesaj gönderdi. Diyor ki; “Topal Osman, bazı muhaliflerin ortadan kaldırılması için, derin bir irade tarafından yönlendirilip kullanılan bir aktör idi. Daha fazla deşifre olmaması için, Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey cinayeti bahanesiyle ortadan kaldırıldı. Umarım AK Parti, o kirli ortamın günahlarına ortak olmaz.” Nacar'ın geçmişte FETÖ ve Hablemitoğlu olayı ile ilgili olarak önemli uyarıları olmuştu. Ama dinleyen olmadı. Bana kalırsa bugün bu uyarısını dikkate alın. Pandora'nın kutusu bir açılırsa görürsünüz. Mayınlı tarlada top oynuyorsunuz. Farkındaysanız tamam da, değilse dikkatli olun." diye belirtti.