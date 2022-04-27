Dilipak'tan çift maaş alanlara eleştiri: Mevzu para olunca herkes susar günümüzde!

Yeni Akit yazarı Dilipak, eski Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu’nu hatırlatıp 'huzur hakkı' adı altında kamuda çifte maaş alanları eleştirdi. “Mevzu para olunca, para konuşunca herkes susar günümüzde” dedi.

Yeni Akit yazarı Abdurrahan Dilipak, 'Kadir'in kadrini bilmek ' başlıklı yazısında geçen gün bir arkadaşının Fehmi Memişoğlu'nun biyografisini gönderdiğini söyledi.

İlk olarak buradan okurlarına özetler aktaran Dilipak, şunları kaydetti:

"1992'de Adıyaman Çimento Fabrikasının yönetim kuruluna tayin etmişler. Benim bu konuda yeterli bilgi ve tecrübem yok diye istifa etmiş. İstifası işleme konulana kadar geçen süre için tahakkuk eden maaşını bankaya yatırmışlar, onu da hazineye iade etmiş, 'hak etmediğim parayı alamam' diye. Şimdiki bankamatik memurlara bakıyorum da, ya da o çifte çifte maaş alanlara!

'HUZUR HAKKINI, HUZUR EVİNE BAĞLAMIŞ'

Yönetim Kurulu üyeliğini kabul etmeyince bir başka göreve, maaşla değil de, hakkı huzur şeklinde ücret verilen bir göreve tayin etmişler, bundan anlarsın diye, orada da parayı almak istememiş, mevzuat demişler. Mevzu para olunca, para konuşunca herkes susar günümüzde. Fehmi efendi, o 'hakkı huzur'u da, 'huzur evi'ne bağışlamış. 'Huzur hakkı' onların diye."

'YENİDEN İMAN EDELİM'

Bunları okurken dünden bugüne neyin değiştiğinin düşünülmesi gerektiğini belirten Dilipak, "Ya da tarihe bakalım, bu işlerin sonu nereye varıyor. Tarihten ders almazak tekerrür eder. Bu Kadir gecesinde bütün bunları düşünelim ve bir karar verelim. Ve 'atalarımızın dininden', din ve devlet büyüklerini İlah ve Rab edinmekten vazgeçip, 'yeniden iman edelim', Allah'ın kitabında bildirdiği, Resulün bize öğrettiği gibi" ifadesini kullandı. .