Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, TV5’te Hamza Yardımcıoğlu'nun programında, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting yapılacağını açıkladı.

Dilipak'tan ‘aşılama furyasına karşı Farkındalık Mitingi' duyurusu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, TV5'te Hamza Yardımcıoğlu'nun programında, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda miting yapılacağını açıkladı.

PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi

Canlı yayında konuşan Dilipak, 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da PCR testi ve aşı dayatmasına karşı İstanbul Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.

Dilipak sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu. Dilipak'ın 11 Eylül'de yapılacağını duyurduğu miting hakkında twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;

"Miting için aşı olan, olmayan herkesi bekliyoruz. 1000 kişi ya da bir milyon kişi, ne farkeder. Zaten aynı gün, aynı saatte tüm Türkiye'de, hatta en az 30 ülkede bizim kendi networkumuz üzerinden bu etkinliğe insanlar katılacak, izleyecek ya da kendileri bir şeyler yapacaklar.

Bu miting aynı zamanda 30 ülkede, ayrıca her il ve ilçede gönüllülerin destek için basın açıklamaları bekleniyor. Katılım bu anlamda çok yaygın şekilde olacak. Dahası, aslında bu miting bugünden "pasifAktivizm" şeklinde fiilen başlamış oldu. Heryerde konuşuluyor. Bu önemli.

Bırakın "aşı zorbaları" soru sorsun ve eleştirsinler. Bize cevap hakkı doğar ve onların bu gayretleri bizim ifademizin yaygınlaşmasına ve hızımızın artmasına, dikey ve yatay anlamla derinlik ve genişleme sağlamamız zemin hazırlayacaktır. Biz Aşı ve PCR dayatmasına hayır diyoruz.

Ve 11.9'da Global çetenin GreatReset'ine, o gün HAYIR, dünya 5'den büyüktür diyeceğiz. İstanbul DSÖ'den büyüktür diyeceğiz. TransHumanizme hayır diyeceğiz. Onlar Afgan tahliye uçağına bile o numarayı verdiler, biz de bu komploya karşı meydanlarda olacağız inşallah"

Dilipak, sosyal medyada yaptığı bir başka paylaşımında ise, “Aşılama Furyasına karşı "Farkındalık" Mitinginde yer gök kırmızı...!” ifadelerini kullandı;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.