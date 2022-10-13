Dilipak: Cemevleri Diyanet’e bağlanmalı

Cemevlerinin Kültür Bakanlığı’na bağlanması ile ilgili yorum yapan gazeteci Abdurrahman Dilipak, cemevlerinin dini bir yapı olduğunu söyleyerek Diyanet’e bağlanması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanması gündem olmuştu. Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise Cemevlerinin folklör yeri değil, dini bir yer olduğunu söyleyerek Diyanet'e bağlanması gerektiğini söyledi. İşte Dilipak'ın açıklaması:

''Dergah, tekke ve zaviyeleri kapattık. CHP'ye bunu teklif et. Cemevlerini ne yapacaksın? Bunlar dini bir yapı ama dinin nas kısmıyla değil, dinin sosyokültürel yanıyla. Dini vakıflar, cami kursları, cami derneklerinin Diyanet'e bağlanması gerekir. Bizim İstiklal Marşımız Taceddin Dergahı'nda yazılmıştı. Madem cemevlerini, Hacı Bektaş-i Veli'yi legalize ediyorsunuz, o zaman İsmailağa'yı da tasavvufi bir dergah olarak kayıt altına alın. Ve Diyanet böyle bir birim oluştursun dergah adı altında. Dini müesseseler kültürel organizasyonlar değil, folklör ekibi değil bunlar. Bunları oraya getirirseniz cemevini folklör olarak tescil etmiş oluyorsunuz. Bu da diğer dini dergahlara emsal teşkil eder. Cemevlerinde 10 Kasım'da dini ayinler düzenlenir, Nakşiler neden düzenlemiyor diye karşımıza çıkarlar. Cemevlerinde cem törenlerinde okunmak üzere Kültür Bakanlığı yarın Diyanet'in camilere hutbe gönderdiği gibi bir şey mi gönderecek? Kim bunu nasıl denetleyecek? Kültür Bakanlığı dini denetim mi yapacak? Cemevi dediğimiz sekülerize edilmiştir, laikleştirilmiştir, falan ama o zaman vaz mı geçiyoruz Hacı Bektaş-i Veli'den?”