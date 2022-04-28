DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Sinema tarihçisi Agah Özgüç vefat etti
Funda Kocabıyık görevden mi alındı? Funda Kocabıyık neden görevden alındı? Uşak Valisi Funda Kocabıyık niye merkeze çekildi?
TOKİ'den Akşener'in iddialarına ilişkin açıklama
Altın ve dolarda son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Dilipak: Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur
Bekçi alımı KPSS puanı | Bekçi başvurusu KPSS şartı var mı? Bekçilik KPSS puanı en az kaç olmalı, baraj var mı?
Bülent Arınç'tan Erdoğan'a gönderme! 'Esas naas burada'
Bu telefonlar WhatsApp'a veda ediyor... Son tarih 30 Nisan
Bekçi alımı 2022 | 3250 bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvurular başladı mı?
MSB: 12 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Bir şehirde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı
Bazı taşınmazların satışına onay
Haiti'de çeteler arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIMETURK / GÜNDEM / Dilipak: Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur

Dilipak: Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında koronavirüs kararlarının kaldırılması üzerine 'Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur.' diyerek başladı.

44 Dakika Önce
2022-04-28 10:25:35
Dilipak: Bu yazımı insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, PCR, aşı, maske, mesafe kuralları konusunda Batı'nın dikkatte alınmasını eleştirdiği bugünkü yazısında “Onlar ne dese sanki Nass gibi karşıladılar. Nass'a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler'in sözlerine hemen inanıverdiler” diye yazdı.

Dilipak yazısına "Bu yazımı “oltayı yutan ve artık yem istemeyen balık”larla, İsrailli tarihçi ve yazar Harari'nin sözünü ettiği, insan kılıklı Lucifer'in işbirlikçisi, insan kılıklı “hacklenebilir hayvanlar”(!) okumasa da olur." diyerek başladı.

Dilipak'ın "Bir musibet bin nasihatten iyidir" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Söyle söyle, faydası yok. İstersen bin kere söyle. Duymak istemediklerinden daha sağır kim olabilir. Şimdi hapı yuttunuz, merak ediyorum, bakalım şimdi ne yapacaksınız! Hadi o yalanlarına inandıklarınıza söyleyin sizi kurtarsınlar. Şeytan ve onların dostları size yalan söyledi, siz de o yalanlara inandınız, PCR, aşı, maske, mesafe kurallarına harfiyen uydunuz. O zaman şimdi bundan sonra olacaklara hazır olun. Herkes yaptığının karşılığı görecek ve son pişmanlık fayda vermeyecek. “Keler deliğine girin” deseler girecektiniz. Onlar ne dese sanki nass gibi karşıladılar. Nass'a da uymuyorlardı ama ‘içimizdeki beyinsizler'in sözlerine hemen inanıverdiler.

Bu insancıklar, dün bizi aşağılayan, dışlayan, alaya alan bu insanlar nasıl kurtulacak! İnşallah Allah bir çıkış yolu gösterir. Şimdi onlar “şimdi olan oldu, bundan sonra ne yapmamız gerek” demeye başladılar. Yarın bunların sayısı katlanarak artacak. Globalistlerin şımarık çocuğu, Şeytani planın sözcüsü Yuval Noah Harari diyor ki, “İnsanlar artık hacklenebilir hayvanlardır”. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş