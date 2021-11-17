Dilipak aleyhine açılan hakaret davasına devam edildi

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazısında AK Parti içinde sözleşmeyi savunanlara “fahişeler ve onların türevleri” dediği iddiasıyla açılan dava ikinci duruşma ile devam etti

Dilipak hakkında 81 ilden kadın kollarının suç duyurusunda bulunması üzerine açılan ceza davasının ikinci duruşması bugün Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü avukatlar, Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni savunan tüm kadınlara hakaret ettiğini ifade ederek müdahil olma talebiyle duruşmaya katıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de davaya müdahillik dilekçesi sundu. Duruşmada Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara karşı cinsiyetçi hakaret suçu işlediği belirtilirken, EŞİK gönüllüsü avukatların kullandığı İstanbul Sözleşmesi baskılı maskeleri de gündeme geldi.

‘Kadınları kastetmedi'

Duruşmada Dilipak'ın avukatı, Dilipak'ın yazısında kadınları değil LGBTİ'yi kastettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yazıda kadınlara yönelik tek bir ifadesi yoktur. Fahişeler ve türevleri yerine eşcinseller ve türevleri yazın ne fark eder? İstanbul Sözleşmesi'nin aile hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmiştir, aktivizm hareketlerini eleştirmiştir” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekmesini kastederek, “10 yıl önce kendisine yutturulan zokadan Türkiye kurtulmuştur”

KADEM avukatından ilginç çıkış

İstanbul Sözleşmesi'nden yana tutum alan KADEM'in avukatı ise “Biz İstanbul Sözleşmesi kabul edildikten sonra kurulduk” diyerek, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tavrını değiştirdiğini gösterdi.

Avukat, “İstanbul Sözleşmesi Bizim” yazan maskelerle duruşmaya giren EŞİK gönüllü avukatlarına yönelik olarak, maske ile propaganda yapıldığı ve çıkarılması gerektiğine ilişkin beyanda bulundu. KADEM avukatının, İstanbul Sözleşmesi maskelerine dair zapta geçen böyle bir beyanda bulunması dikkat çekti.

Mahkeme, Dilipak'ın ifadesini aldıktan sonra, EŞİK'in bağımsız kadın dernekleri adına yaptığı müdahillik talebinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 9 Mart 2022 tarihine erteledi.

EŞİK sözleşmeyi savundu

EŞİK ise yaptığı yazılı açıklamada şiddetsiz ve eşit bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak “Tüm kadınları 9 Mart'taki duruşmaya katılmaya ve bu kadın düşmanı zihniyete karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz! Yasalara dokunma uygula!” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.