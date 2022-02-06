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'Dilerim geçmiş olmasın' demişti; AK Parti'den HDP'li Kaya'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından 'Dilerim geçmiş olmasın' diye paylaşımda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi.

48 Dakika Önce
2022-02-06 22:24:51
'Dilerim geçmiş olmasın' demişti; AK Parti'den HDP'li Kaya'ya tepki

HDP'li Kaya, daha sonra paylaşımını silip "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" açıklamasında bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Twitter hesabından yaptığı "Dilerim geçmiş olmasın" açıklaması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Kaya'nın açıklamasına ilişkin Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

KAYA: DEĞER VERDİĞİM İNSANLARIN HATIRINA SİLDİM

Hüda Kaya, gelen çok sayıda tepkinin üzerine paylaşımını sildi. Kaya, yaptığı ikinci paylaşımda, "Değer verdiğim insanların hatırına Tweet'imi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" dedi.

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