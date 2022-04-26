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Dilenirken yakalandı, üstünden 5 bin 400 lira çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yakalanan bir dilencinin üzerinde 5 bin 400 lira çıktı. Zabıta ekipleri, dilenciye ceza kesti, üstündeki paraya el koydu.

1 Saat Önce
2022-04-26 18:13:48
Dilenirken yakalandı, üstünden 5 bin 400 lira çıktı

Kağızman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki camilerin önünde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.Ç, zabıta amirliğine götürüldü.

H.Ç'nin üzerinde yapılan aramada, kağıt ve madeni para olarak 5 bin 400 lira bulundu.

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İdari para cezası kesilen H.Ç'nin üzerindeki paraya el konuldu. AA .

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