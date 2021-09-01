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Dilek Güngör: ‘Ziraat Bankası'na ne para cezası ne kayyum var’
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Dilek Güngör: ‘Ziraat Bankası'na ne para cezası ne kayyum var’

Ekonomi yazarı Dilek Güngör, dün bazı site ve gazeteler tarafından ortaya atılan 'Almanya’daki Ziraat Bankası’na kayyum atandı' haberlerine ilişkin yazdı

2 Saat Önce
2021-09-01 10:30:58
Dilek Güngör: ‘Ziraat Bankası'na ne para cezası ne kayyum var’

Güngör'ün ‘Ne para cezası ne kayyum var' başlıklı yazısından önemli bir bölüm;

Takip edenleriniz oldu mu bilmiyorum.

Yalanın Sözcü'sü bir haber yaptı. Almanya'nın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BaFin) Ziraat'e acayip bir para cezası kestiğini yazdı.

Sebebinin de usulsüz krediler olduğunu iddia etti. Haberin peşine elbette ki, FETÖ'sü, Fondaş'ı takıldı. Bir anda yalan çığ gibi büyüdü.

Şaşırdık mı?

Tabii ki hayır…

Ama doğruları anlatmadıkça millet o yaygara kopardıkları yalanlara inanıyor. Attıkları çamur iz bırakmasa da vatandaşta soru işareti yaratıyor.

Ziraat Bank International AG

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Türkiye ile Almanya arasında gelişen ticari ilişkiler ve sayıları giderek artan gurbetçilerin ihtiyaçlarını gidermek için Ziraat Bankası 1988'de Frankfurt'ta Alman yasalarına göre tam bankacılık lisansına sahip bir banka şubesi kurdu. Almanya'daki diğer temsilciliklerini buna bağlı yerel şubelere dönüştürdü. 2001'de ise Ziraat Bank International AG'yi kurdu. Halen Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunan Ziraat Bank International AG, 250 milyon euroyu aşan özkaynakları ve 114 çalışanıyla Avrupa Birliği'ndeki en büyük Türk sermayeli bankalardan birisi… Kredi notu 3A…

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TEKNİK ALTYAPI…

2018'de Alman BDDK'sı bütün bankaların teknolojik altyapılarını incelemeye başladı. Bunlardan birisi de Ziraat Bank International AG'ydi. Bankanın raporlama mekanizmalarını, bilgisayarda kullanılan modülleri yeterli bulmayan Alman BDDK'sı, bununla ilgili uyarıda bulundu. Ziraat'e, 2019'da büyük kredilerle ilgili kısıtlama getirdi. (26 milyon euro ve üzerindeki krediler) Daha sonra Ziraat Bankası teknik altyapıyı düzenlemek için çalışmaya başladı. Bu arada 2020'de büyük kredilerle ilgili yasak kalktı. Ancak 2021'de Alman BDDK'sı BaFin, teknik altyapıyla ilgili yapılan çalışmayı yeterli görmeyip yeniden inceleme yaptı.

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İKİ İSMİ GİTTİ

Şu anda bankaya ne para cezası kesilmesi ne kayyum ataması söz konusu…

Evet, bankanın önerdiği 4 genel müdürün ismini Alman BDDK'sı geri çevirmiş…

Ancak iki genel müdür adayı ismi daha Alman BDDK'sına gönderilmiş… Hatta bir tanesi o bölgede daha önce görev yapan isimlerden… O isimlerle ilgili BaFin'in incelemesi sürüyor.

Üstelik size söyleyeyim. Burada şaşılacak bir durum da yok aslında…

Niye derseniz…

Bankaların regülasyon kurumları genel müdür atamalarını inceleme yetkisine sahip… Türkiye'de de BDDK aynı işlemleri zaman zaman yapabiliyor.

ZİRAAT İTİRAZ ETTİ

Gelelim ne olacağına...

Ziraat Bankası'na büyük kredilerle ilgili yasak getirilmesinin sorun yaratacağını sanmam. Zira, bu anlamda çok fazla müşterilerinin olmadığını biliyorum. Mevduat toplama kısıtlaması konusunda Alman BDDK'sının kararına itiraz edildi. Mevcut durumda bankadaki mevduatları etkileyen bir durum yok. Zaten öğrendiğim kadarıyla banka, BaFin'in istediği teknolojik altyapı için yeni bir yazılım hazırlamaya başladı. O altyapı 5-6 aya kadar tamamlanırsa büyük kredilerle ilgili kısıtlamalar da kalkar…

Velhasıl, ABD'deki sahte belgelerle Halkbank'ta yapılmak istenenin başka bir versiyonunu Ziraat Bankası'nda denemeye kalkmayın. SÖKMEZ…

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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