“Dikkat, Tosuncuk’un teslim olması beni işkinlendiriyor”

Brezilya’dan getirilen ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili piyasada dolaşan söylentileri dile getiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ‘Tosuncuk’a para yatıranlara uyararak, “Mehmet Aydın’ın teslim oması beni işkinlendiriyor” dedi.

Brezilya'dan getirilen ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili piyasada dolaşan söylentileri dile getiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ‘Tosuncuk'a para yatıranlara uyararak, “Mehmet Aydın'ın teslim oması beni işkinlendiriyor” dedi.

Melih Altınok'un bugün Sabah gazetesinde yayımlanan makalesindeki ‘Tosuncuk'la ilgili bölümü şöyle:

Kulağıma yakalanıp yurda getirilen Tosuncuk'la ilgili piyasada dolaşan söylentiler geliyor...

Kimi mağdurlar, avukatlardan, "Tosuncuk'un Bitcoin'den parayı 10 katladığına, herkesin parasını ödeyeceğine" dair telefonlar aldıklarını ve kendilerinden şikayetlerini geri çekmelerinin istendiğini söylüyorlar.

Aman diyeyim, falanca şikayetini çekmiş ben de aynısını yapayım diyerek ikinci doz dolandırılmayın.

Baktınız aklınız kayıyor, hemen Tosuncuk'a neden güvendiğini anlattığı videosu youtube'da izlenme rekorları kıran hanımefendinin sözlerini hatırlayın:

"Bu kadar insan aptal olamaz diye düşündük!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.