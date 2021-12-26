Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Noel’le ilgili topluma birtakım uyarılarda bulundu. Dilipak, “Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın” diye yazdı.

“Noel Baba artık bir tüketim canavarı, yani İncil hafızı Aziz Nikola değil” diyen Abdurrahman Dilipak, bugünkü Yeni Akit'te yayımlanan, “Yılbaşına kaç gün kaldı” başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

Bugün 26 Aralık, yani 1 Ocak'a 5 gün kaldı. 1 Ocak Cumartesi. Bugünden başlayarak 10 Ocak Pazartesi'ye kadar batıda hayat duracak. Yeni yıl, tatil. 15 gün hayatın rengi, ritmi, temposu değişecek. Medya eğlenceye odaklanacak. Daha çok alkol tüketilecek, daha çok fal konuşulacak, daha çok kehanet gündem olacak.

Omicron mu? Ha, onu tatile göndermek gerekecek. Yeni yıl artık birçok insan için kutsal bir anlam taşımıyor. Balolar, piyango, dans, müzik, alkol, karnaval, faşing, tüketim çılgınlığı, eğlence için bir bahane.

Noel Baba artık bir tüketim canavarı, yani İncil hafızı Aziz Nikola değil.

Bakarsınız yeni yılda elinde enjeksiyonla çocukları kucağına oturtup Cola içirir gibi, aşı yapıyor. Çocukların burnuna çöp sokup test yapıyor.

Hatta Şeytanın işbirlikçisi birileri, Noel Baba kılığına girip, çocukları aşı olmaya çağırabilir.

Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın.

Aslında o süslü çam ağacı, bizdeki Tuba ağacını temsil eder. Hz. İsa'ya davettir. Hani onların inancına göre Hz. İsa, çam ağacı üzerine inecek ya gökten!. Bu şekilde “Ey İsa bizim evimize gel” demiş oluyorlar. Hz. İsa o evde olanları görse herhalde oradan kaçardı.

Batılılar kendi kutsallarını bile eğlence konusu yaptılar.

Peki, yılbaşı kutlamalarında bir araya gelmeyecekler mi, dans etmeyecekler mi, eğlenmeyecekler mi? Maskelerini takıp öyle mi çıkacaklar meydanlara. Değilse yılbaşından sonra ne olacak. Yoksa şu günlerde kapanacaklar mı?

Bugün Omicron'u konuşuyoruz da, yeni yılda, mesela Ocak ayının 11'inde hangi varyantla tanışacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.