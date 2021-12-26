DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MEB duyurdu: LGS tarihi belli oldu
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kalede panik: İzinsiz girdi!
Kuveyt Türk’ten‘Kur Korumalı’ ve‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları
Metaverse'te arsa fiyatları 16 ayda 200 kat artacak
İkametgah değişikliği nasıl yapılır?
HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
El Kızı 10. bölüm full izle | El Kızı son bölüm tek parça izle
Mısır'dan Türk ürünlerine anti-damping kararı
Kardeşlerim 34. bölüm full izle | Kardeşlerim son bölüm 34 tek parça izle
Bisiklet Hırsızlığına 10 yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
Rönesans nedir? Neden gerçekleşmiştir?
Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

TIMETURK / GÜNDEM / “Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın”

“Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın”

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Noel’le ilgili topluma birtakım uyarılarda bulundu. Dilipak, “Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın” diye yazdı.

2 Saat Önce
2021-12-26 12:15:39
“Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın”

“Noel Baba artık bir tüketim canavarı, yani İncil hafızı Aziz Nikola değil” diyen Abdurrahman Dilipak, bugünkü Yeni Akit'te yayımlanan, “Yılbaşına kaç gün kaldı” başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:

Bugün 26 Aralık, yani 1 Ocak'a 5 gün kaldı. 1 Ocak Cumartesi. Bugünden başlayarak 10 Ocak Pazartesi'ye kadar batıda hayat duracak. Yeni yıl, tatil. 15 gün hayatın rengi, ritmi, temposu değişecek. Medya eğlenceye odaklanacak. Daha çok alkol tüketilecek, daha çok fal konuşulacak, daha çok kehanet gündem olacak.

Omicron mu? Ha, onu tatile göndermek gerekecek. Yeni yıl artık birçok insan için kutsal bir anlam taşımıyor. Balolar, piyango, dans, müzik, alkol, karnaval, faşing, tüketim çılgınlığı, eğlence için bir bahane.

Noel Baba artık bir tüketim canavarı, yani İncil hafızı Aziz Nikola değil.

Bakarsınız yeni yılda elinde enjeksiyonla çocukları kucağına oturtup Cola içirir gibi, aşı yapıyor. Çocukların burnuna çöp sokup test yapıyor.

Hatta Şeytanın işbirlikçisi birileri, Noel Baba kılığına girip, çocukları aşı olmaya çağırabilir.

Dikkat! Şeytan çocuklarınızı Noel Baba kılığına girip kandırmasın.

Aslında o süslü çam ağacı, bizdeki Tuba ağacını temsil eder. Hz. İsa'ya davettir. Hani onların inancına göre Hz. İsa, çam ağacı üzerine inecek ya gökten!. Bu şekilde “Ey İsa bizim evimize gel” demiş oluyorlar. Hz. İsa o evde olanları görse herhalde oradan kaçardı.

Batılılar kendi kutsallarını bile eğlence konusu yaptılar.

Peki, yılbaşı kutlamalarında bir araya gelmeyecekler mi, dans etmeyecekler mi, eğlenmeyecekler mi? Maskelerini takıp öyle mi çıkacaklar meydanlara. Değilse yılbaşından sonra ne olacak. Yoksa şu günlerde kapanacaklar mı?

Bugün Omicron'u konuşuyoruz da, yeni yılda, mesela Ocak ayının 11'inde hangi varyantla tanışacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş