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TIMETURK / GÜNDEM / Dikili'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler

Dikili'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler

İzmir'in Dikili ilçesinde, zehirli sosis verilen 1'i sahipli, 5 köpek öldü.

23 Dakika Önce
2022-04-30 13:22:48
Dikili'de 5 köpeği zehirli sosisle öldürdüler

Dikili'de Semiha Erdener, 27 Nisan sabahı 'Lucky' isimli melez köpeğinin, Cumhuriyet Mahallesi Turan Dursun Caddesi kenarındaki sahilde bulunan bir kafeteryanın önünde, kumsalda zehirlenmiş olarak buldu.

Çevrede inceleme yapan Erdener, 4 sokak köpeğinin de benzer şekilde zehirlenerek öldüğünü belirledi. Erdener, durumu komşularına bildirdi. Erdener ve komşuları köpeklerin ölü bulunduğu çevreye bırakılmış zehirli sosisler buldu. Erdener, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilip, yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

Köpeklerin zehirlenmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Semiha Erdener, 'Sadece benim değil mahalleliyle beslediğimiz 4 sokak köpeğini de zehirleyerek, öldürdüler. İnsan nasıl başka bir cana kıyar? Burada can güvenliği yok. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz' dedi.

Aynı yerde daha önce de köpek ölümlerinin yaşandığını belirten Semiha Aynaaslan da, 'Daha önce de aynı noktada köpek ölümlerine rastlamıştık. Bu bölgede yaşayan birinin bu katliamı yaptığını düşünüyoruz. Ancak bu civarda herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı için elimizde kanıt yok. Burada sadece hayvanların değil, insanların bile can güvenliği yok. Bu bölgeye takılacak bir güvenlik kamerası biraz olsun bu tarz olayların yaşanmasını da engeller' dedi.

Mahallede oturan Zilan Zelal Üzüm de yaşanan köpek ölümleri nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.

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