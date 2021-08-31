Dijital kimlik, yeni din ve 'barbarların yeni düzeni'

Milat Gazetesi yazarı Ufuk Coşkun, ABD’de 1969 yılında Dr. Richard Day tarafından yapılmış gizli bir konuşmanın başka bir ABD’li doktor tarafından sızdırılmış çarpıcı bölümlerini paylaştı

Coşkun'un ‘Barbarların yeni düzeni(1)' başlıklı yazısı;

Bundan 52 yıl önce, 20 Mart 1969'da Dr. Richard Day Amerikan Tabipler Birliği'nin Pittsburgh bölümüne bir konuşma yaptı ve bazı öngörülerde bulundu.

Konuşmanın tamamen gizli kalması planlanmıştı ancak içlerinden biri olan Dr. Lawrence Dunegan bu konuşmalardan bir kaset hazırladı.

Richard Day, dünyanın küresel bir plan doğrultusunda nasıl değiştirileceğini o gün orada tek tek söyledi. Şimdi bu konuşmadan bazı alıntılar yapacağım.

Diğer taraftan bu konuşma o kadar çok başlık içeriyor ki şimdilik yerimiz yettiği ölçüde izah etmeye çalışalım. Belki bir yazı daha ilave edebiliriz.

Sizler de Covid-19'a kadar gelinen bu noktada yaşadıklarımızı, içinde bulunduğumuz dünyada olan biten her şeyi bu çerçevede analiz edebilirsiniz. 1969 yılında( bunun öncesi de var) gelecekte nasıl bir dünya tasavvur etmişler bir bakalım.

Richard Day, "Bazılarınız Komünizmden bahsettiğimi düşünecek. Pekâlâ, bahsettiğim şey Komünizmden çok daha büyük!"

"Her şeyin iki amacı vardır. Biri, insanlara onu kabul ettirecek görünen amaç, ikincisi ise yeni sistemi kurma ve ona sahip olma hedeflerini ilerletecek gerçek amaçtır” diyerek başlıyor sözlerine.

Sonra “gelecekte seyahatlerin kısıtlanabileceğini” söylüyor doktor. “İnsanlar seyahat etmek için izin almak durumunda kalacaklar çünkü seyahat etmek için iyi bir nedene ihtiyaçları olacak.”

Seyahatiniz için iyi bir nedeniniz olmazsa seyahat etmenize izin verilmezdi. Ve buna dayalı yeni bir kimlik oluşturulmalı.

Daha sonra, bireyin kimliğini belirlemek için özel olarak kodlanacak, derinin altına implante edilecek bir tür cihaz geliştirilecekti. Lütfen konuşmanın tarihini unutmayınız!

Dr. Day, "Her şey yerli yerinde ve artık bizi kimse durduramaz..." diyor.

Devam edelim.

Bir sonraki adım tek kart olacak ve sonraki adım tek kartı bir deri implantı ile değiştirmek olacaktır. Tek kart (akıllı telefon) kaybolabilir veya çalınabilir, sorunlara yol açabilir, kimliği karıştırmak için başka biriyle değiştirilebilir.

Öte yandan, deri implantı kaybedilemez, taklit edilemez veya başka bir kişiye devredilemez, böylece siz ve hesaplarınız herhangi bir hata olasılığı olmadan tanımlanır. Ve deri implantları deriye uygun bir yere konmalıydı; örneğin sağ eliniz veya alnınız (sağ gözün üzerinde)

Ayrıca, radyo sinyalleri sağlayarak kendilerini gözetlemeye yarayacak implantlardan da bahsedildi. Bu, deri altı olabilir veya bir diş implantı olabilir…

Kaçakların veya muhtemelen diğer vatandaşların kişisel vericisinden belirli bir frekansla tanımlanabilmesi ve herhangi bir zamanda veya herhangi bir yerde herhangi bir yetkili tarafından bulunabilmesi için bir dolgu gibi yerleştirilmiş olabilir.

Yani bu uygulama sahte kimlik olasılığını ortadan kaldıracak ve aynı zamanda insanların "Kimliğimi kaybettim" deme olasılığını da ortadan kaldıracaktır. Demek ki dijital kimlik fikrinin tarihi bir hayli eski.

Dr. Day, “Çoğu insanın hükümetlerin nasıl çalıştığını anlamadığını ve hatta bizimkiler de(Amerika) dâhil olmak üzere hükümetlerde üst düzey görevdeki kişilerin bile kararların nasıl ve nerede alındığını gerçekten anlamadığını söylemeye devam etti. İfadelerden biri değişimle ilgiliydi…

İfade şuydu: 'İnsanlar değişim fikrine alışmak zorunda kalacaklar, değişime o kadar alıştılar ki sürekli olarak değişim bekleyecekler.

Yeni bir din öneriyor;

Bugünün büyük dinleri, gelecek değişikliklerle uyumlu olmadığı için değiştirilmelidir. Eski dinler gitmek zorunda kalacak. Özellikle Hristiyanlık.

Roma Katolik Kilisesi bir kez yıkıldıktan sonra, Hıristiyanlığın geri kalanı kolayca takip edecek. O zaman tüm dünyada kullanılmak üzere yeni bir din kabul edilebilir. İnsanların onu kabul etmesini ve içinde evde hissetmesini daha kolay hale getirmek için tüm eskilerden bir şeyler içerecek.

Çoğu insan dinle fazla ilgilenmez. Çünkü zamanla buna ihtiyaçları olmadığını anlayacaklar.

Doktor, 1969 yılında bir kehanette bulunmuyor bir plandan bahsediyor. Bir sonraki yazıda bu planları anlatmaya devam edelim. Görelim bakalım bu söylenenler komplo mu yoksa komplo mu kuruluyor?

Milat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.