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Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

52 Dakika Önce
2021-07-31 13:37:24
Didim'deki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgar etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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