Dezenformasyon yasasında anonim hesap detayı! ‘Fake Hesap’lar tespit edilecek
‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ kamuoyunda tartışılmaya devam ederken yasayla, internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi zorunluluk haline getirilecek
2022-10-12 14:38:39
TIMETURK | HABER MERKEZİ
TBMM'de görüşülen ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası' kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, yasaya ilişkin kullanıcıların hayatını etkileyecek bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Gerçek kullanıcısına ulaşılamayan fake hesap ya da anonim hesaplardan atılan twitler de bundan sonra yasayla takip edilecek.
BİLDİRMEK ZORUNDA OLACAKLAR
Yasayla, internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi zorunluluk haline getirilecek. Düzenlemeyle ‘erişim sağlayıcıları birliği' aktif görevlendirilecek çocuklara ve ailelerine eğitici çalışmalar yapılacak. .
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