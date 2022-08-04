Devlet Denetleme Kurulu’ndan yeni bir KPSS açıklaması daha

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı KPSS gündemin ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.

KPSS'de şaibe iddiaları gündeme gelmiş, sınavdaki çok sayıda sorunun Yediiklim Yayınevi'nin sorularıyla aynı olduğu ortaya çıkmıştı. KPSS sorularındaki skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. .