Devlet Bahçeli: Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir

“Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir” diyen MHP lideri Bahçeli, YKS’deki başarı düzeyinin düştüğünü belirtti. “Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkan tanıyacak' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleri olduğunu söyledi.

Gençlerin önemli sorunlarından birisinin üniversite sınavı olduğuna vurgu yaparak, “Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Mecburiyetten yüz yüze eğitime ara verilmiş, online, yani uzaktan eğitime geçilmiştir. Zira sağlık her şeyin başıdır. Hiçbir evladımızın hayatı riske atılmamalıdır” diye konuştu.

"Barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacak"

Bahçeli, özellikle üniversite sınavına girenlerin ve ailelerinin çağrı ve taleplerinin duyulması çağrısında bulundu:

“Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir.

Gençlik sokakta değil üniversitede olsun, kavgaya değil kucaklaşmaya, kutuplaşmaya değil kardeşliğe tıpkı coşkun bir nehir gibi aksın. Kitapla, kalemle, arkadaşlık bağlarıyla, sıcacık gülümsemelerle çağı kavrasın, üstün meziyetlerle donansın, gelecek de Türkiye'nin olsun.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.