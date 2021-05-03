Devlet Bahçeli: 3 Mayıs’ı istismar ediyorlar

MHP Lideri Bahçeli, 3 Mayıs 1944'te yaşanan olayların Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacağını söyledi. Bahçeli, 3 Mayıs'ı istismara kalkışanlar olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

3 Mayıs 1944 tarihinde yaşananların, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanının hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.

"Türkeş Bey'in ve merhum Atsız'ın emanetleri emanetimizdir"

"Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve Merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir" dedi.

3 Mayıs'ı istismar etmeye kalkanlar olduğunu söyleyen Bahçeli, "Devşirilmiş isimlerin çalıntı kimlik ve unvan kullanarak, ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.