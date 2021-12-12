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TIMETURK / GÜNDEM / Develi, eşekli PCR protestosu

Develi, eşekli PCR protestosu

Beyoğlu'nda bir araya gelen aşı karşıtları maske kullanımına, HES Koduna ve aşıya karşı eylem yaptı. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasp edildiğini iddia eden eylemciler, iki deve bir eşek ile yaşanan durumu protesto etti.

2 Saat Önce
2021-12-12 18:39:03
Develi, eşekli PCR protestosu

Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı. "Maske Mesafe Yalanına Son, Maskeli Köle Olmayacağız" diye slogan atan grup üyeleri açtıkları pankartlarla PCR testini protesto etti.

"ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YAPAMIYORUZ"

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Grup adına Erkan Trükten basın açıklaması yaptı. Şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirten Trükten "Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" dedi.

"DEVE İLE GİDECEĞİZ"

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Erkan Trükten daha sonra deveye binerek Türk Bayrağı açtı. Burada "İşte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek. Bir kervanla gideceğiz. İstenilen şey bu. Deve kervanımız hazır. Bizi bu duruma düşürenler umarım bir gün hesap verecekler. Çünkü PCR dayatması kadar saçma bir dayatma olamaz" diye konuştu.

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Yağmur altındaki eylem yapılan konuşmanın ardından son buldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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