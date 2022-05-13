DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın “casusluk” suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.

Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Metin Gürcan gözaltına alındı.

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