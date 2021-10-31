Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında 'Rus uçağını kim düşürdü polemiği'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Halk TV’de, 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan krizle ilgili ifadelerine Gelecek Partisi'nden yanıt geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Halk TV'de, 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan krizle ilgili ifadelerine Gelecek Partisi'nden yanıt geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2015'te özel kalemi olan ve şu anda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapan Sema Silkin Ün, yaptığı açıklamada, “Davutoğlu askerine sahip çıkmıştır” dedi.

“Uçağı düşürme talimatını kim verdi onun yarışı oldu”

Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili konuşan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"İlişkilere baktığınızda Türkiye, son derece yalnızlaşmış bir ülke. Bugün ‘dostum ‘dediğine, yarın ‘düşmanım' demeyeceğinin hiçbir garantisi yok. ‘Zalim Sisi' deniyordu, şimdi Mısır ile ilişkileri düzeltmenin peşinde. Hatırlayın, uçak düşürme vakasını Rusya'yla. Rusya baya ciddi düşmandı o günlerde. Hatta o uçağı düşürme talimatını kim verdi onun yarışı oldu başbakan ve cumhurbaşkanı arasında. ‘Sen talimat verdin, ben talimat verdim' diye. O gün uçağı düşürmekle kahramandık ya, onun sahibi. O gün öyleydi. Bir rüzgar esti, bir hafta sonra ‘Dostum Putin' oldu. Bir gün sana ‘Düşmanımsın' diyen, yarın ‘Dostum' diyen bir muhataba güven olur mu?"

Gelecek Partili Ün'den yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, sosyal medya hesabından Babacan'ın ifadelerine yanıt verdi. “Sayın Babacan'ın Halk TV yayınında üzülerek dinlediğim ifadelerini iyi niyetimi koruyarak bilgi eksikliği olarak görüyor ve süreci bir kez daha anlatmak istiyorum” diyen Ün, şu ifadeleri paylaştı:

"2 askerimiz 2012'de Suriye rejimince şehit edilince Başbakan Erdoğan angajman kuralları yayınladı. Uyarılara rağmen ihlal gerçekleştiren uçakları vurma emri verildi Hava Kuvvetleri'ne. 2015 yılında bölgeye Rusya dahil olunca konu Rus tarafına hatırlatıldı. Peki o gün ne yaşandı? Akar Davutoğlu'nu aradı. ‘Rus uçağını düşürdük' dedi. Davutoğlu'nun yanıtı şu oldu ‘Rus uçağı demeyin. ‘Biz düşürdük demeyin. Kimliği belirsiz bir uçak sınır ihlali nedeniyle düşürülmüştür' deyin. Rusya da Türkiye de büyük devlettir. Biz aramızda bunu konuşalım"

“Bu konuşmadan 10 dakika sonra açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı”

Bu konuşmanın 10 dakika sonrasında talimatının kimlerce verildiği meçhul olan ‘Rus uçağı düşürüldü' açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı. Davutoğlu tekrar Akar'ı aradı ve ‘bu açıklama verdiğim talimata rağmen nasıl yapıldı derhal çekilsin' dedi. GK Başkanı Başbakan'a kendisinin de şaşırdığını kendilerinin talimatını Cumhurbaşkanlığı'na ilettiğini söyledi. Açıklama geri çekildi ama o 10 dakikada tüm dünya ajansları geçmişti artık haberi. Ek bilgi olsun bu da. Bayırbucak Türkmenlerini bombalamak için sınırımızda manevra yapan uçaklardı o uçaklar"

“Akar, Davutoğlu'na ‘bir askeri cezalandırırsak TSK mensubuna görev yaptıramayız' dedi”

"Ertesi gün pilot sabotajı mı haberleri çıkınca Sayın Akar, Davutoğlu'na ‘eğer bu doğal hakkını yerine getirdiği için bir askeri cezalandırırsak bir daha hiçbir TSK mensubuna görevini yaptıramayız, sınır güvenliğimiz de kalmaz' der"

“Davutoğlu askerine sahip çıkmıştır”

"Davutoğlu devlet adamlığı görevini yerine getirmiş ve görev yapamaz hale gelme ihtimali olan askerine sahip çıkmıştır. Uçağın vurulması genel bir sınır güvenliği, angajman kurallarını uygulama konusudur. Türkiye'nin sınırlarını korumak bir hükümetin asli görevidir."

Kaynak: halktv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.