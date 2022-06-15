DEVA Partili Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada 2'nci kez tahliye oldu.