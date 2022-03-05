Destici: Biz, mazlumların yanında, zalimlerin karşısındayız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destic, partisinin bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Divan Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin olarak açıklama yaptı.

"Emperyalistlerin umurunda olan tek şeyin dünyayı sömürmek ve hakimiyeti ellerinde bulundurmak olduğunu" söyleyen Destici, "emperyalist devletlerin uluslararası ilişkilerde hukuk ve diplomasiyi kullanmak yerine kendilerine kayıtsız, şartsız bağlı kukla oluşturmayı tercih ettiklerini" savundu. Destici, "Hem ABD'si, İngiltere'si, Fransa'sı hem de Rusya'sı, Çin'i hatta bir yönüyle Hindistan'ı kendilerine ait kukla devletler oluşturmak istiyorlar." dedi.

Putin'in Ukrayna'yı silahsızlandırma gerekçesiyle işgal ettiğini söyleyen Destici, "Peki seni kim silahsızlandıracak? Yani silahlanma hakkın var, nükleer silahlara sahip olma hakkın var ama Ukrayna'nın, Polonya'nın, Finlandiya'nın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın yok. Rusya'nın, Ukrayna'ya hangi gerekçeyle olursa olsun saldırısını ve işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının bir tarafı olmadığını, hep itidalli ve dengeli bir politika yürüttüğünü açıklayan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, insani ve vicdani olarak savaşın tarafıyız. Biz, mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız. Biz, saldıranın yanında değiliz, saldırıya uğrayan ve toprakları işgal edilmeye çalışılan Ukrayna'nın yanında olduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz. Eğer bugün Rusya, Ukrayna'da durdurulmazsa hedefinin yarın Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, hatta Türkiye'mizin doğu bölgesi, Karadeniz ve Boğazlar olmayacağının garantisini hiç kimse bize veremez. Tarihi gözümüzün önüne getireli, tarihten ders alalım."

Türkiye'de 'bazı kesimlerin' Rusya'nın saldırılarını ve işgalini meşrulaştırmak adına NATO'yu suçladıklarını söyleyen Destici, "Onların vebali yok demiyoruz ama Rusya'nın şu an Ukrayna'ya saldırısını hiçbir şekilde onlar üzerinden açıklayamazlar. Yanlışı kim yapıyorsa, saldırıyı kim yapıyorsa öncelikle onlar kınanmalıdır." açıklamasında bulundu.