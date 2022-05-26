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Derya'yı, 'artık beni rahatsız etme' dediği için öldürmüş

Bursa'da, Erkan Talat Çetin'in (43), bir süre görüştüğü Derya Karya'yı (36), 'kendisini rahatsız etmemesini istediği için' öldürdüğü ortaya çıktı. Doğal gaz tesisatçılığı yapan Erkan Talat Çetin'in 4 ayrı suçtan da kaydı olduğu öğrenildi.

32 Dakika Önce
2022-05-26 00:32:11
Derya'yı, 'artık beni rahatsız etme' dediği için öldürmüş

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Derya Karya ve Erkan Talat Çetin, konuşmak için bir sitenin bahçesinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Erkan Talat Çetin, tabancasını çıkarıp Karya'ya ateş etti. Karya, göğsünün sol kısmına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı, Çetin aynı silahla kendi kalbine de ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede önlem alırken, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından özel hastanelere kaldırılan Karya ve Çetin, hayatlarını kaybetti.

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Polis, olay yerindeki tabancaya el koyarken, Derya Karya'nın çantasını ailesine teslim etti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Karya ve Çetin'in yakınlarının ifadelerine başvurdu. Derya Karya'nın eşinden bir süre ayrı kaldığı dönemde tanıştığı Erkan Talat Çetin ile arkadaşlık yaptığı, eşiyle barışınca ise Çetin ile görüşmeyi bırakmak istediği, ikili arasında bu nedenle tartışma çıktığı öğrenildi.

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Derya Karya'nın, kendisini rahatsız etmemesini söylemek için Çetin ile buluştuğu, bu nedenle de öldürüldüğü ortaya çıktı. DHA

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