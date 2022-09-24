Derya Yanık’ın ‘nefret söylemi’ sözlerine tepki: Bakan sapkın lobilerin ağzıyla konuştu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Saraçhane’deki Büyük Aile Buluşması’nı ‘Nefret Söylemi’ ile zikretmesi buluşmayı düzenleyenlerin tepkisini çekti. Eski manken Tuğçe Kazaz, “Sn. Yanık, bireyler asla hedef alınmadığı halde alınmış gibi hedef saptırmışsın ve adeta bu sapkın lobilerin ağzıyla konuşmuşsun” derken, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı“Siz kim oluyorsunuz da toplumuna, ülkesine, ailesine sahip çıkan insanları 'nefretçi' diye suçluyorsunuz! LGBT'nin çürümüş propagandasına alet olarak kadınları ve çocukları siz mahvediyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İstanbul Saraçhane'de geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen ‘Büyük Aile Buluşması'nın yankıları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hürriyet'ten Hande Fırat'a verdiği röportajdaki “Yıllar önce ‘E-5 Sendromu' olarak adlandırılan, karınları deşilerek yol kenarına atılan transları hatırlayın. Bunlar yaşanmamalı. Yanlış, günah görebilirsiniz hatta aykırı bulabilirsiniz. Nefret söylemi, kime karşı olursa olsun kabul edilemez. Çünkü nefret söylemi ile yaşam hakkını engellersiniz” ifadeleri aile buluşması paydaşlarının tepkisini çekti.

MİCAN: KONUYU ÇARPITMAK HAKARETTİR!

Yürüyüşü organize eden Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, yürüyüşe katılanları hedef alan söylemlere Twitter hesabından cevap verdi. Mican, “On binlerce ailemizin, yediden yetmişe milletimizin iştirakiyle gerçekleşen ‘Büyük Aile Buluşması ve Yürüyüşünü' bir kısım gazeteci, yazar, çizer vs. takımının günlerdir çarpıtarak, yaftalayarak gündeme getirmesini ibretle izliyoruz” dedi. Mican, paylaşımında şunları kaydetti:

Müslüman Türk Yurdunda şanlı ecdadın yümünlü torunları olarak bir araya gelen binlerce insan aykırı düşünen ve yaşayan hiçbir bireyi hedef almadı, nefret söyleminde bulunmadı. Çevreye zarar vermedi, slogan atmadı. Demokratik hakkını kullanarak asil bir sessizlikle ‘Küresel LGBT lobilerinin'aile yapımızı ve nesillerimizi ifsad etmeye yönelik propaganda faaliyetlerine ve dayatmasına karşı protesto yürüyüşünü gerçekleştirdi. Lütfen konuyu çarpıtmayın.Konuyu çarpıtmak,manipüle etmek Ailemizi ve nesillerimizi koruma saikiyle bir araya gelmiş on binlerce Vatan, Millet ve Mukaddesat sevdalısına hakarettir…!!!

KAZAZ: ASIL SENİN BAKANLIĞIN KABUL EDİLEMEZ

Yürüyüş öncesi LGBT ideolojisine karşı açıklamalarıyla dikkatleri çeken ve buluşmada da konuşma yapan eski manken Tuğçe Kazaz da Bakan Yanık'a tepki gösterdi. Kazaz, Instagram paylaşımında “Derya Yanık, Saraçhane'deki aile buluşmasını nefret söylemi olarak değerlendirmiş ve kabul edemezmiş. Sn. Yanık, bireyler asla hedef alınmadığı halde alınmış gibi hedef saptırmışsın ve adeta bu sapkın lobilerin ağzıyla konuşmuşsun. Asıl senin bakanlığın kabul edilemez, züldür!”

"NEFRET VE AYRIMCILIK İÇEREN TEK BİR SÖZCÜK KULLANILMADI"

Hande Fırat'ın yazısı ve Aile Bakanı Derya Yanık'ın sözleri Vatan Partisi tarafından da eleştiri konusu oldu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Hande Fırat bugünkü köşesinde Aile Bakanının da ötesinde, LGBT ideolojisinin sesi soluğu oldu! "Trans olmanın doğallığını" anlatırken, 3 yaşındaki bir çocuğun "bedeninden memnun olmadığını" söyleyebilecek kadar ileri gidiyor. Üstelik ailelere sesleniyor ve bunlara alışın diyor! Devamında Saraçhane'de yapılan LGBT dayatmasına karşı yapılan, Büyük Aile Buluşması için, üstelik en ufak bir nefret söylemi içermeyen, ailelerin çocukların el ele katıldığı bu haklı ve insancıl mitingi kınıyor ve "yanlış bir protesto" diye başlık atıyor! Elbette en sonunda İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılığını yineleyerek yazısını kapatıyor. Siz kim oluyorsunuz da toplumuna, ülkesine, ailesine sahip çıkan insanları "nefretçi" diye suçluyorsunuz! LGBT'nin çürümüş propagandasına alet olarak kadınları ve çocukları siz mahvediyorsunuz!"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da "30 bin kişinin katıldığı mitingde nefret ve ayrımcılık içeren bir sözcük bile kullanılmamasına rağmen Sayın Bakan; çocuklarını, ülkelerini, geleceklerini, insanlığı savunan aileleri yalnız bırakmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'la söyleşisi ve sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, LGBTİ dayatmasının ve İstanbul Sözleşmesi'nin anlaşılmadığını gösteriyor. 30 bin insanın bulunduğu mitingde nefret ve ayrımcılık içeren bir sözcük bile kullanılmamasına rağmen Sayın Bakan; çocuklarını, ülkelerini, geleceklerini, insanlığı savunan aileleri yalnız bırakmıştır. Üstelik Bakanlığın görevi; çocuklarımızı, kadınları ve aileyi korumaktır” ifadelerini kullandı.

SAYIN BAKAN SİZ NEREDEYDİNİZ?

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ise "Büyük Aile Buluşması'nda bir tane nefret söylemi bulamazsınız. Bu eylem Türk ailesini ve Türk evladını korumak amacıyla, emperyalistlerin dayatmalarına karşı yapılan en büyük eylemdir. Sayın Bakan siz neredeydiniz? Hükümetin aile politikası,aileyi koruyan binlerce yurttaşı kaos yaratmakla suçlamak mıdır? LGBT propagandası ve örgütlenmesini ifade özgürlüğü sayarak ne çocukları ne aileyi ne Türkiye'yi korursunuz! Bu korkak açıklamalarla aileyi ve değerlerimizi savunamayacağınızı gösterdiniz” dedi. Çınar, “Emperyalizmin fonladığı, gençliği ve geleceği çürütmeyi amaçlayan LGBT dayatmasına karşı Türk Milleti Saraçhane'de kararını ilan etmiştir” ifadelerini kullandı.