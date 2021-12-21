Derya Uluğ sağlık durumu nasıl? Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı!

Derya Uluğ sağlık durumu nasıl? Büyük bir hayran kitlesine sahip şarkıcı Derya Uluğ'un rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki ama Derya Uluğ şu an nasıl? Derya Uluğ'un sağlık durumu ve son dakika haberleri...

Derya Uluğ sağlık durumu nasıl? Büyük bir hayran kitlesine sahip şarkıcı Derya Uluğ'un rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Peki ama Derya Uluğ şu an nasıl? Derya Uluğ'un sağlık durumu ve son dakika haberleri...

Derya Uluğ sağlık durumu nasıl?

Sanatçının sevenleri durumunu merak ediyor. Habertürk'ün haberine göre Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden sanatçının bir önceki gün fenalaştığı belirtildi. Maslak'ta özel bir hastaneden tedavi gören ve 8 saat kadar yoğun bakımda kaldığı öğrenilen Uluğ'un normal odaya aldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.