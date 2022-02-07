Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.