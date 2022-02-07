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TIMETURK / GÜNDEM / Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-02-07 16:08:15
Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. .

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